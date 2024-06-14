Отец Ивана Урганта усомнился в скором возвращении сына на телевидение

Актер театра и кино Андрей Ургант в интервью «Ридусу» прокомментировал сообщения о том, что его сын, артист и телеведущий Иван Ургант вскоре вернется на российское телевидение.

По словам Урганта-старшего, он не осведомлен о профессиональных делах сына и с подозрением относится к подобным сообщениям.

Недавно гендиректор Первого канала Константин Эрнст поинтересовался у участников КВН в рамках разминки, какое бы старое шоу с новыми ведущими они хотели видеть в эфире. Представитель команды «Флэш-Рояль» заявил, что хотел бы видеть в эфире шоу «Вечерний Ургант» со старым ведущим. Затем зал начал аплодировать словам юмориста, а сам Эрнст поставил команде высший балл.

Блогер Вадим Манукян позднее предположил, что Эрнст рекламирует Ивана Урганта, поскольку телеведущий «нужен Первому каналу».

Ранее Эрнст впервые за долгое время вышел на публику с женой.