В подмосковном Ногинске откроется первый театральный фестиваль «Учитель и ученики»

Первый областной театральный фестиваль «Учитель и ученики» пройдет в подмосковном Ногинске с 14 по 19 июня. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культура и туризма Подмосковья.

Фестиваль планируют проводить ежегодно. В этот раз он будет посвящен творчеству народного артиста РФ и режиссера Петра Фоменко, который являлся основателем и художественным руководителем театра «Мастерская Фоменко».

Организаторы стремятся подчеркнуть роль наставничества в искусстве и важность сохранения театральных традиций.

В фестивале примут участие актриса Юлия Пересильд, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, актер и режиссер Кирилл Пирогов, народная артистка России Галина Тюнина, актер Вениамин Смехов.

Открытие фестиваля состоится в 18:00 на центральной городской фонтанной площади Ногинска. В 19:00 в Московском областном театре драмы и комедии начнется спектакль «Женитьба Фигаро» студентов Театрального института имени Б. Щукина в постановке Пирогова.

Основные события будут разворачиваться в Московском областном театре драмы и комедии. Именно здесь пройдет премьера дипломного спектакля Фоменко по пьесе Веры Пановой «Проводы белых ночей». Однако другие площадки города также будут задействованы, отметили в подмосковном Минкульте.