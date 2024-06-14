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Уехавший из России Шац о россиянах: «Все есть, люди отлично одеты»

Комик Михаил Шац заявил, что россияне стали лучше жить после СВО

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Global Look Press

Комик и телеведущий Михаил Шац (признан в РФ СМИ-иноагентом) считает, что россияне стали лучше жить и зарабатывать после СВО. Свое мнение он выразил на подкасте «Жизнь без GPS», опубликованному на YouTube.

«Все есть: магазины ломятся, рестораны работают, опера и балет работают, театры работают. Кино показывают. Все хорошо, люди отлично одеты», — заявил юморист.

Об этом Шац рассказал после того, как ведущий Антон Привольнов отметил, что оставшиеся в России комики стали больше зарабатывать, поскольку многие уехали. Шац согласился с утверждением и отметил, что люди в России стали лучше жить в целом. По его информации, россияне стали более платежеспособными.

В апреле 2022 года телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом) сообщила, что Шац уехал из России в Испанию. В июне она заявила, что комик теперь живет в Израиле. В сентябре того же года его внесли в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

13 июня стало известно, что Шац хочет обжаловать свой статус иноагента в Европейском суде. Комик признался, что пытался оспорить решение Минюста РФ в несколько инстанций в России, однако это ни к чему не привело.

Ранее Слепакова впервые оштрафовали за отсутствие плашки иноагента.

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