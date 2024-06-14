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Слепакова впервые оштрафовали за отсутствие плашки иноагента

Суд Москвы оштрафовал Слепакова на 30 тыс. рублей за отсутствие плашки иноагента

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slepakovsemyon/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Таганский суд Москвы признал виновным Семена Слепакова (признан в РФ иностранным агентом) в нарушении закона об иноагентах, оштрафовав на 30 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель юмориста не явился на заседание. Отмечается, что причиной дела стали два поста артиста в Telegram-канале без маркировки. По этой статье Слепакова оштрафовали впервые.

О том, что Семен Слепаков включен в реестр иностранных агентов стало известно в апреле 2023 года. В Минюсте пояснили, что юморист получал поддержку от иностранных источников, выступал против СВО, формировал негативное отношение к военной службе и госслужбе, негативно высказывался в отношении граждан РФ.

Представители Слепакова отрицают, что комик получал иностранное финансирование. 15 мая артист подал иск к ведомству, потребовав снять с него статус иноагента.

2 июня Замоскворецкий суд Москвы отказал Слепакову в иске по снятию статуса иноагента. Судья принял во внимание доводы Минюста. В конце мая сообщалось, что комик обжаловал решение в кассации.

Семен Слепаков в 2022 году переехал с семьей в Израиль и объявил, что больше не планирует возвращаться в Россию.

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