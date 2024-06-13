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В Донецке открылась выставка «Русский стиль: сталь»

В Донецке представили работы художников на плитах от армейских бронежилетов

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В Донецке состоялось открытие выставки «Русский стиль: сталь», где представлены работы современных художников, созданные на стандартных плитах от армейских бронежилетов, сообщает пресс-служба выставки.

Отмечается, что в создании проекта поучаствовало большое количество людей. В нем представлены работы как академиков и лауреатов премий, так и графитчиков. Как отмечают организаторы выставки, посетители смогут почувствовать сопричастность к тем историческим событиям, которые сейчас происходят.

«Уникальность выставки не только в том, что сталь стала материалом для творчества, сталь стала олицетворением крепости тех людей, которые готовы встать на защиту Родины и ценностей», — отметила заместитель председателя правительства ДНР Лариса Толстыкина.

Художник, философ, основатель проектов «Русский стиль» и «После иконы» Антон Беликов рассказал, что видит, как в Донецк возвращается мирная жизнь.

«Важно то, что этот город возвращается к нормальной жизни – ради этого все. Я очень рад, что Донецк возвращает себе статус столичного города с культурной жизнью», — сказал он.

Как подчеркнула художник, куратор проекта «Русский стиль: сталь» Светлана Чепрова, этот проект действительно через искусство объединяет и трогает сердца людей.

«Сегодня наши сердца именно здесь – на Донбассе», — добавила она.

Напомним, выставка «Русский стиль: сталь» была представлена на форуме-выставке «Россия» в Москве, а также в Краснодаре, Анапе и других городах страны.

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