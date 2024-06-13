Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Моргенштерн поблагодарил за то, что его выгнали из Дубая

Рэпер Моргенштерн заявил, что на него затаил злобу один из правителей ОАЭ

close
100%
MORGENSHTERN/YouTube

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) заявил, что ему закрыли въезд в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) из-за того, что на него затаил «злобу один из правителей» страны. Об этом музыкант рассказал в YouTube-шоу «Вписка».

«За что? Я не знаю, мне не сказали», — отметил Моргенштерн.

При этом рэпер поблагодарил судьбу за то, что ему пришлось вынужденно уехать из ОАЭ. По словам музыканта, у него была стагнация в Дубае — будучи там, рэпер стоял на месте и злоупотреблял спиртными напитками.

«Нету там человеческой жизни, я начал от нее отвыкать и забывать. <...> В Дубае я себя довел до того, что мои анализы показали в 10 раз от печени», — рассказал исполнитель.

Моргенштерн добавил, что из-за неправильного образа жизни у него также начались панические атаки. Он также отметил, что решение властей ОАЭ никак не связано с его интервью журналистке Ксении Собчак.

В январе 2024 года стало известно, что Моргенштерну закрыли въезд в ОАЭ после интервью Собчак. Адвокат артиста Сергей Жорин отметил, что клиент вел добропорядочный образ жизни в Эмиратах и никогда не нарушал законов арабской страны. Защитник считает, что решение властей связано с доносом «доброжелателя» в правоохранительные органы Дубая.

Ранее стало известно о состоянии Бари Алибасова, перенесшего микроинсульт.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами