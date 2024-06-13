Моргенштерн поблагодарил за то, что его выгнали из Дубая

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) заявил, что ему закрыли въезд в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) из-за того, что на него затаил «злобу один из правителей» страны. Об этом музыкант рассказал в YouTube-шоу «Вписка».

«За что? Я не знаю, мне не сказали», — отметил Моргенштерн.

При этом рэпер поблагодарил судьбу за то, что ему пришлось вынужденно уехать из ОАЭ. По словам музыканта, у него была стагнация в Дубае — будучи там, рэпер стоял на месте и злоупотреблял спиртными напитками.

«Нету там человеческой жизни, я начал от нее отвыкать и забывать. <...> В Дубае я себя довел до того, что мои анализы показали в 10 раз от печени», — рассказал исполнитель.

Моргенштерн добавил, что из-за неправильного образа жизни у него также начались панические атаки. Он также отметил, что решение властей ОАЭ никак не связано с его интервью журналистке Ксении Собчак.

В январе 2024 года стало известно, что Моргенштерну закрыли въезд в ОАЭ после интервью Собчак. Адвокат артиста Сергей Жорин отметил, что клиент вел добропорядочный образ жизни в Эмиратах и никогда не нарушал законов арабской страны. Защитник считает, что решение властей связано с доносом «доброжелателя» в правоохранительные органы Дубая.

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