Стало известно о состоянии Бари Алибасова, перенесшего микроинсульта

У продюсера группы «На-на» Бари Алибасова нет ухудшения здоровья после микроинсульта, который он перенес зимой. Об этом kp.ru рассказал друг семьи продюсера, комментируя слухи об ухудшении самочувствия артиста.

«Самочувствие – согласно возрасту. Конечно, пьет горку назначенных докторами таблеток. Давление мерят по часам, постоянно ходят гулять с женой — Лена о нем заботится очень хорошо. <...> Этой зимой у Бари был микроинсульт, но ухудшений именно после этого не было. Разговаривает, сам передвигается, не парализован», — поделился собеседник.

Он добавил, что жена Алибасова попросила близких не распространять информацию о самочувствии продюсера.

25 февраля Telegram-канал 112 сообщал, что Алибасов был экстренно госпитализирован с инсультом в Москве. После этого его супруга Елена Калинина рассказала «Газете.Ru», что продюсер попал в больницу из-за повышенного давления. Она отметила, что музыкант не хотел ехать в медучреждение — его «еле затащили» в карету скорой помощи.

В марте Алибасов заявил «Газете.Ru», что находится дома с женой в «100% хорошем состоянии».

Ранее бывший солист «На-На» раскрыл, как Алибасов зарабатывал на двойниках певцов.