Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о состоянии Бари Алибасова, перенесшего микроинсульта

«КП»: у Бари Алибасова нет ухудшения здоровья после перенесенного микроинсульта

close
100%
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

У продюсера группы «На-на» Бари Алибасова нет ухудшения здоровья после микроинсульта, который он перенес зимой. Об этом kp.ru рассказал друг семьи продюсера, комментируя слухи об ухудшении самочувствия артиста.

«Самочувствие – согласно возрасту. Конечно, пьет горку назначенных докторами таблеток. Давление мерят по часам, постоянно ходят гулять с женой — Лена о нем заботится очень хорошо. <...> Этой зимой у Бари был микроинсульт, но ухудшений именно после этого не было. Разговаривает, сам передвигается, не парализован», — поделился собеседник.

Он добавил, что жена Алибасова попросила близких не распространять информацию о самочувствии продюсера.

25 февраля Telegram-канал 112 сообщал, что Алибасов был экстренно госпитализирован с инсультом в Москве. После этого его супруга Елена Калинина рассказала «Газете.Ru», что продюсер попал в больницу из-за повышенного давления. Она отметила, что музыкант не хотел ехать в медучреждение — его «еле затащили» в карету скорой помощи.

В марте Алибасов заявил «Газете.Ru», что находится дома с женой в «100% хорошем состоянии».

Ранее бывший солист «На-На» раскрыл, как Алибасов зарабатывал на двойниках певцов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами