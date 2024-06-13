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Звезда турецкого сериала «Постучись в мою дверь» призналась в любви к русской кухне

Актриса Мелиса Денгель призналась, что любит борщ и оливье

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melisadongel/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Турецкая актриса Мелиса Денгель сообщила в интервью с iz.ru, что ей очень нравится русская кухня.

Денгель назвала русскую кухню одной из своих любимых в мире. Она уточнила, что у нее есть русские корни по материнской линии. Ее мать жила в Севастополе.

«Я люблю борщ, «шубу», люблю новогодний оливье. Конечно, есть еще много блюд, которые готовит для нас моя мама, я просто не помню всех названий, но сами блюда обожаю», — поделилась артистка.

Денгель добавила, что посещала Севастополь в детстве. Она хотела бы еще раз приехать в город, если представится возможность.

Мелиса Денгель родилась 18 сентября 1999 года в Стамбуле в семье турка и уроженки СССР Натальи Орловой. Она дебютировала в кино в 2015 году в сериале «Ничего подобного». Актриса получила наибольшую известность по роли Джерен Башар в романтической комедии «Постучись в мою дверь».

В фильмографии Денгель 13 проектов. Среди них такие работы, как «Любовь, разум, месть», «Между миром и мной», «Госпожа Фазилет и ее дочери», «Любовь заставит плакать».

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