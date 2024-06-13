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Сын Алибасова не может дозвониться до отца после слухов о серьезных осложнениях

Сын Бари Алибасова сообщил, что не знает о самочувствии отца

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Сын основателя группы «На-на» и продюсера Бари Алибасова Бари признался в беседе с NEWS.ru, что без понятия о самочувствии отца.

Алибасов-младший признался, что продюсер не берет трубку. Сын музыканта услышал информацию об ухудшении здоровья отца недавно. Он уточнил, что артист не жаловался на здоровье несколько дней назад.

«Сам узнал об этой новости 20 минут назад. Даже не знаю, откуда информация и что случилось. Позавчера самочувствие было отличным», — рассказал сын продюсера.

13 июля Telegram-канал Shot сообщил, что у продюсера Бари Алибасова нашли серьезное осложнение после инсульта.

По данным издания, у Алибасова якобы развилась дизартрия — нарушение, при котором речь становится невнятной. Основатель поп-группы «На-На» с трудом разговаривает и передвигается, жалуется на головокружения и проблемы с памятью. По словам сына продюсера, отец регулярно наблюдается у врачей, много отдыхает и старается проводить больше времени с внучкой.

Бари Алибасова экстренно госпитализировали в феврале 2024 года. Врачам удалось купировать инсульт, и в марте Алибасова выписали из больницы. Сейчас он борется с последствиями инсульта.

Ранее в Госдуме посоветовали госпитализировать Яну Троянову (признана в РФ иностранным агентом).

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