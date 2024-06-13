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Пригожин попытался помирить Киркорова и Успенскую

Адвокат Добровинский: Успенская наговорила гадостей Пригожину из-за Киркорова

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Адвокат Александр Добровинский заявил в беседе с изданием «СтарХит», что продюсер Иосиф Пригожин пытался помирить артистов Любовь Успенскую и Филиппа Киркорова.

По словам Добровинского, Пригожин выступает за мир внутри шоу-бизнеса и призывает не устраивать тяжбы среди своих. Однако, как заявил адвокат, Успенская наговорила продюсеру «гадостей».

«Он мне рассказал, насколько неприятным оказался разговор. Иосиф не ожидал, что пожилой человек может вести себя настолько неадекватно. Печально, что в погоне за уходящей славой некоторые готовы жертвовать дружескими отношениями и разыгрывать надрыв древнегреческой трагедии», — рассказал адвокат.

8 июня Любовь Успенская подала иск в суд к певцу Филиппу Киркорову из-за слов артиста о «попрошайке».

К иску была приложена филологическая экспертиза, в которой указано, что Филипп Киркоров своими высказываниями пытался унизить и опорочить честь Успенской. Певица потребовала от артиста 10 миллионов рублей моральной компенсации. При этом адвокат Киркорова Добровинский заверил, что вообще не в курсе этого судебного процесса.

Ранее Успенская вышла в свет в бриллиантах на 100 миллионов рублей.

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