Возлюбленная Саши Стоуна намекнула, что готова к свадьбе

Актриса и юмористка Надежда Сысоева призналась в интервью с Ляйсан Утяшевой, что не против выйти замуж. Об этом сообщает «СтарХит».

Сысоева призналась, что в глобальном плане реализовала себя как артистку. По словам юмористки, она снималась в сериалах «крутых» режиссеров и купила квартиру в Москве. На данный момент, как заявила актриса, она хочет «выдохнуть» и «быть девочкой». Комикесса желает создать семью.

«Предложение никак не фантазирую. Мне кажется, это вещь для двоих, поэтому и не говорю об этом. Любое предложение будет лучшим, я считаю так», — отметила актриса.

В конце января звезду Comedy Woman Надежду Сысоеву засняли с блогером Сашей Стоуном. В мае артистка и блогер официально заявили о своих отношениях.

В июне Стоун признался, что Сысоева зацепила его добротой, заботой и искренностью. Он отметил, что актриса отлично понимает его. Блогер считает доверие и понимание залогом крепких отношений. Он уточнил, что в начале романа у них были сложности, однако им удалось их преодолеть с помощью разговоров.

Ранее Лобода призналась, что состояла в отношениях с абьюзером.