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Disney выбрала актрису на роль Моаны

Моану в экранизации мультфильма Disney сыграет актриса Кэтрин Лага'айа

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Walt Disney

Студия Disney выбрала актрису на роль Моаны в одноименном фильме по мультфильму. Об этом сообщает Variety.

Дочь вождя небольшого племени, живущую на острове в Тихом океане, исполнит 17-летняя австралийская актриса Кэтрин Лага'айа.

«Я рада получить эту роль, Моана — одна из моих любимиц», — призналась она.

Кэтрин рассказала, что ее бабушка и дедушка — выходцы с самоанских островов.

«Для меня честь выступать от лица Самоа и других народов тихоокеанского региона, представлять на экране девушек, похожих на меня», — говорит Кэтрин.

Образ вождя Мауи на большом экране воплотит Дуэйн Джонсон, новозеландские актеры Джон Туи и Фрэнки Адамс исполнят роли отца и матери Моаны, а Рина Оуэн — бабушку.

Съемки картины начнутся летом 2024 года, премьера картины должна состояться 10 июля 2026 года.

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