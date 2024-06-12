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Британская группа отменила концерт в Грузии в знак протеста

Группа Massive Attack отказалась выступать в Грузии в знак поддержки оппозиции

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Stefan M. Prager/Redferns

Британская группа Massive Attack отменила концерт в Грузии, запланированный на 28 июня, из-за действий властей против оппозиции. Об этом коллектив сообщил в соцсети X.

«Избиения, аресты, угрозы и насилие в отношении мирных протестующих, активистов и оппозиционеров, а также законы, порочащие гражданское общество и отрицающие права ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), противоречат всему, за что мы выступаем», — подчеркнули музыканты в заявлении.

В Massive Attack пояснили, что отмена концерта связана с тем, что их выступление на грузинской сцене могут расценить как одобрение действий властей. Коллектив подчеркнул, что выступит в стране «в условиях свободы».

Напомним, что принятый недавно в Грузии закон об иноагентах вызвал в обществе и среди местных политиков неоднозначную реакцию. В стране проходили акции протеста, законопроект также отказалась подписывать президент Грузии Саломе Зурабишвили.

28 мая парламент Грузии провел заседание, в ходе которого было преодолено вето главы государства на закон об иноагентах. За окончательное принятие документа проголосовали 84 из 150 депутатов. Закон вступил в силу 3 июня.

Ранее комики из КВН предложили Эрнсту вернуть в эфир шоу «Вечерний Ургант».

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