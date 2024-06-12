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Эрнсту предложили вернуть в эфир Урганта

Комики из КВН предложили Эрнсту вернуть в эфир шоу «Вечерний Ургант»

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Вечерний Ургант/YouTube

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст поинтересовался у участников КВН в рамках разминки, какое бы старое шоу с новыми ведущими они хотели видеть в эфире. Полный выпуск опубликован на сайте канала.

«Давайте вернем «Вечернего Урганта» и со старым ведущим», — заявил представитель команды «Флэш-Рояль».

Затем зал начал аплодировать словам юмориста, а сам Эрнст поставил команде высший балл.

13 марта Ургант сообщил, что вернулся в кино после трехлетнего перерыва. Он опубликовал афишу фильма «Во сне ты горько плакал». Это стало первым появлением Урганта на экране с февраля 2022 года — после того, как передача «Вечерний Ургант» перестала выходить в эфир.

Через некоторое время активист Виталий Бородин заявил, что обратился к министру культуры России Ольге Любимовой с просьбой запретить фильм. Активист назвал актера Ивана Урганта, режиссера Николая Солодовникова и продюсера фильма Александра Сокурова «русофобами». По его мнению, артисты якобы выражают «антироссийскую позицию».

8 мая сообщалось, что картине «Во сне ты горько плакал» не выдали прокатное удостоверение. Позднее в Минкульте РФ пояснили, что в ведомство не поступало заявление о выдаче прокатного удостоверения.

Ранее продюсер объяснил, почему Элджей не выступает в России.

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