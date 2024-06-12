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Катя Лель раскрыла правду о бывшем муже

Певица Катя Лель заявила, что ее бывший муж Игорь Кузнецов всех домогался

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katyalelofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Катя Лель призналась, что ее супружеская жизнь с бывшим мужем Игорем Кузнецовым была неидеальной. Об этом сообщает Woman.ru.

«Он всех домогался, вот в чем фигня», — пояснила исполнительница.

Певица посетовала, что большую часть семейного дохода зарабатывала она, а супруг жил «припеваючи и не парился ни о чем». Лель вспомнила, что работала на износ, чтобы обеспечить семью.

У Кузнецова, подчеркнула Лель, также есть проблемы с злоупотреблением алкоголя. Певица призналась, что несколько раз кодировала супруга, однако мужчина не смог побороть зависимость. По словам Лель, сейчас их общая дочь Эмилия видится с отцом два-три раза в неделю. Если же певица узнает, что Кузнецов находится с дочерью в состоянии алкогольного опьянения, то она сразу же прекратит их встречи.

Катя Лель и Игорь Кузнецов познакомились на концерте. В 2008 году пара официально узаконила свои отношения: вместе Кузнецов и Лель были на протяжении 18 лет, а в браке — 15. Примерно через год после торжества у пары родилась дочь Эмилия. 7 декабря стало известно, что Лель развелась с мужем.

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