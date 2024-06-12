Кологривый оплатил долги перед налоговой

Актер Никита Кологривый погасил все свои налоговые задолженности. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, Кологривый внес последний платеж по своей задолженности перед ФНС.

В апреле Кологривый задолжал перед ФНС около 1,4 млн рублей. В случае неуплаты артисту могли назначить дополнительный штраф в 20% от суммы налога и наложить арест на банковский счет.

Никита Кологривый сыграл Кощея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» и Емелю в фильме «По щучьему велению». Он стал известен после серии скандалов с ним.

В январе Никита Кологривый раскритиковал актеров без образования, в том числе Сашу Бортич. После этого он высмеял актерский талант Данилы Козловского, назвав его «лжеартистом», обесценил работу актеров «Слова пацана» и заявил, что ему не нравятся советские артисты Иннокентий Смоктуновский и Александр Абдулов.

21 марта Кологривый попал в спецприемник после пьяного дебоша в новосибирском ресторане. Сообщалось, что он нападал на работников ресторана, приставал к официанткам и укусил одну из них за отказ в интиме. Суд назначил актеру семь суток ареста по статье о мелком хулиганстве.

Ранее у Кологривого снова появился шанс на роль Жириновского.