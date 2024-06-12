Ирина Безрукова рассказала, какой запомнила Заворотнюк

Актриса Ирина Безрукова призналась в беседе с NEWS.ru, что коллегу Анастасию Заворотнюк невозможно было не заметить, когда та выходила в свет.

Безрукова призналась, что Заворотнюк запомнилась ей очень жизнерадостной, смешливой, говорливой, эмоциональной, открытой и громкой.

«Когда она появлялась, всегда было шумно, весело, смешно. Я такой ее помню», — поделилась артистка.

Безрукова призналась, что впервые увидела Заворотнюк на сцене Московского театра Олега Табакова, где тоже работала. По словам артистки, коллега дебютировала в спектакле «Страсти по Бумбарашу» с Евгением Мироновым. Безрукова отметила, что Заворотнюк играла очень уверенно и идеально подходила на роль.

Анастасии Заворотнюк не стало в ночь на 30 мая. Об этом сообщила ее дочь Анна. По данным Shot, состояние Заворотнюк резко ухудшилось две недели назад. В последние годы актриса боролась с глиобластомой – раком головного мозга. Она пропала с экранов и перестала выходить на публику в 2018 году, через год появилась информация о ее болезни.

Ранее актер Денис Матросов заявил, что болезнь не изменила любовь Заворотнюк и Чернышева.