«Разве кто-нибудь пожалеет?»: Сокуров ответил на вопрос об эмиграции в Армению

Российский режиссер Александр Сокуров не собирается эмигрировать из России в Армению в связи с открытием своей мастерской в Ереванском Государственном институте театра и кино. Он рассказал «Газете.Ru», что планирует находиться за рубежом только во время работы в вузе. Остальное время Сокуров планирует проводить дома в Санкт-Петербурге.

«Когда я буду преподавать, я буду там жить, потом буду возвращаться в Петербург. А вы думали, что я эмигрирую туда? Разве кто-нибудь пожалеет об этом? Нет, я еду преподавать. Это не означает, что я все время буду жить там. Когда я там буду нужен, я там буду, а когда там не будет моих моих уроков, моих занятий, то я могу вернуться в Петербург», — сказал режиссер.

Накануне стало известно, что Сокуров будет преподавать основы режиссерской профессии в Ереванском Государственном институте театра и кино. «Газете.Ru» он сообщил, что такое предложение ему поступило от ректора вуза.

На вопрос о том, связано ли решение о новой работе с запретом Минкульта показывать его фильм «Сказка» в России, режиссер сказал, что «не отрицает, что у него есть проблемы».

В октябре 2023 года министерство культуры РФ отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму Сокурова «Сказка», фактически запретив его показ в стране.

После этого режиссер заявил, что ожидает негласного запрета на демонстрацию всех своих фильмов. Сокуров отметил, что из-за запрета властей он больше не сможет снимать новые фильмы и показывать старые. Однако режиссер опроверг слухи о завершении своей карьеры.

Ранее стало известно, что Минкульт РФ планирует внести изменения в закон о выдаче прокатных удостоверений.