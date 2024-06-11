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Игорь Николаев потребовал с блогерши 1,5 млн рублей из-за авторских прав

Блогерша Карина Мурашкина заявила, что Игорь Николаев требует с нее 1,5 млн рублей

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Блогерша Карина Мурашкина сообщила в Telegram-канале, что певец и композитор Игорь Николаев потребовал с нее 1,5 миллиона рублей из-за авторских прав.

Мурашкина заявила, что Николаев хочет списать с нее эту сумму, которая «постоянно увеличивается», из-за ее роликов на YouTube, в которых звучит песня композитора «Выпьем за любовь».

«Вот так. Снимаешь контент. Популяризируешь артистов, а потом от тебя миллионы требуют», — отметила блогерша.

Мурашкина обвинила команду Николаева в том, что из-за их жалоб удалили ее YouTube-канал без возможности восстановления. Она объяснила, что получила десять страйков из-за нарушений авторских прав.

Мурашкина назвала ситуацию несправедливой. Блогерша призналась, что устала плакать и тошнить от нервов. Она обратилась к психиатру.

«Блогеры, коллеги, будьте аккуратнее, когда снимаете рилсы под песни наших артистов», — заявила блогерша.

В мае Telegram-канал «Звездач» сообщил, что у Николаева обнаружили пять неоплаченных налоговых счетов. Всего артист должен ФНС 119 тысяч рублей.

Ранее в Госдуме призвали судить Троянову «по законам» после ее слов о России.

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