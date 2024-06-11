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Продюсер оценил воссоединение сестры Фриске с «Блестящими»

Продюсер Дзюник заявил, что сестра Фриске сможет вытянуть одну или две песни

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Продюсер Леонид Дзюник заявил в беседе с teleprogramma.pro, что не видит ничего плохого в воссоединении сестры Жанны Фриске Натальи с группой «Блестящие» для вечера памяти артистки.

Дзюник считает, что Фриске сможет «вытянуть» одну-две песни.

«Человек должен сам прекрасно понимать, есть у него голос или нет. Если выступление будет просто для вечера памяти артистки, то почему бы и нет», — рассказал продюсер.

10 июня блогерша Наталья Фриске рассказала, что ей позвонил бывший продюсер сестры Жанны Андрей Шлыков и предложил ей посетить премию, которая пройдет 14 июня. Он захотел позвать Наталью, чтобы та вместе с другими участницами группы «Блестящие» почтила память Жанны. 8 июля артистке могло исполниться 50 лет. Блогерша не отказалась.

15 июня 2015 года Жанны Фриске не стало из-за опухоли головного мозга.

Наталья Фриске стала солисткой группы «Блестящие» в 2007 году. Она пришла на замену своей сестры Жанны, которая на тот момент покинула коллектив. На данный момент она работает мастером перманентного макияжа и развивает свой блог.

Ранее Наталья Фриске сообщила, что продаст кафе на Шри-Ланке.

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