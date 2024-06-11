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Меньшова захотела взять интервью у Путина

Телеведущая Меньшова назвала своей мечтой интервью у Путина

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Телеведущая Юлия Меньшова призналась в YouTube-шоу Иды Галич, что мечтает взять интервью у президента России Владимира Путина.

Меньшова отметила, что ей было бы интересно поговорить с Путиным, когда тот уже не был бы президентом. По ее мнению, в таком статусе его бы ничего «не сковывало». Однако телеведущая сомневается, что Путин пошел бы к ней на интервью. Она считает, что президент России не любит вопросы о личной жизни.

По словам Меньшовой, она бы сначала спросила у Путина, почему тот скрывал свое семейное положение на протяжении стольких лет.

«У вас есть маленькие дети? Почему вы не предъявляли их миру? Как им жилось с этим? Как жилось вашей супруге с этим? Почему вы вообще избрали такую позицию?» Потому что, на самом деле, наличие семьи утепляет образ человека. Я думаю, это была какая-то особая позиция, но с чем она была связана? Дико любопытно узнать», — поделилась телеведущая.

Юлия Меньшова начала свою карьеру в 1990 году. Она является лауреатом российской национальной телевизионной премии «ТЭФИ» в номинации «Ведущий ток-шоу».

Ранее Такер Карлсон стал российским телеведущим после интервью с Путиным.

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