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Уехавший из России комик задумался о получении другого гражданства

Комик Виктор Копаница заявил, что задумался о получении гражданства Казахстана

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kopanitsa_viktor/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Стендап-комик Виктор Копаница признался в YouTube-подкасте «Слово комика», что планирует получить гражданство другой страны.

Копаница признался, что хотел бы надолго остаться в Казахстане. Артист уточнил, что ему понравилось жить в этой стране. Он начал изучать местный язык.

«Я бы хотел остаться в Казахстане надолго. Настолько надолго, что я одним глазом уже поглядываю в сторону того, что тут вроде через пять лет можно претендовать на гражданство», — поделился юморист.

При этом Копаница не отрицает, что может уехать из Казахстана, если представится такая возможность.

Виктор Копаница играл в КВН, а также выступал в юмористическом телепроекте Comedy Баттл. В 2022 году он вместе с женой уехал из России в Киргизию. Позже он переехал в Казахстан.

Копаница рассказывал, что пока не планирует выступать на мировой сцене. Артист назвал себя русскоязычным комиком, который проводит концерты на родном языке. Он не исключает, что когда-нибудь может вернуться в Россию.

В июне стендап-комик Денис Чужой признался, что ему было неловко рассказывать о своем российском происхождении за границей.

Ранее стало известно о карьере Чулпан Хаматовой за рубежом.

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