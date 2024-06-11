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В России назвали Пушкина «примером для мигрантов»

Политолог Михеев заявил, что в России должна быть миграция по примеру Пушкина

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Худ. Кипренский

Политолог Сергей Михеев заявил, что в России должна быть миграция по примеру классика Александра Пушкина. Своим мнением специалист поделился на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым».

«Его предки прибыли в  Россию, служили Российскому государству, а  их  потомок стал «солнцем» русской поэзии. Вот так вот надо думать, когда вы  говорите о  миграции», — признался Михеев.

Эксперт назвал поэта главным потомком мигрантов на все времена и признал ориентироваться на Пушкина не только в этом вопросе, но и во многих других. Михеев считает, что, говоря о миграции, нужно думать лишь о той, которая была у Пушкина, а другая России не нужна. Телеведущий Соловьев, в свою очередь, посчитал красивыми слова Михеева.

Недавно актер Оскар Кучера возмутился «стишками» уехавших из России артистов и вспомнил про Семена Слепакова (признан в РФ иностранным агентом) и Дмитрия Назарова. Кучера подчеркнул, что он может понять людей, которые не поддерживают «политику партии». В то же время телеведущий возмущен тем, что уехавшие звезды критикуют бойцов СВО.

Ранее в Госдуме призвали судить Троянову «по законам» после ее слов о России.

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