В России назвали Пушкина «примером для мигрантов»

Политолог Сергей Михеев заявил, что в России должна быть миграция по примеру классика Александра Пушкина. Своим мнением специалист поделился на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым».

«Его предки прибыли в Россию, служили Российскому государству, а их потомок стал «солнцем» русской поэзии. Вот так вот надо думать, когда вы говорите о миграции», — признался Михеев.

Эксперт назвал поэта главным потомком мигрантов на все времена и признал ориентироваться на Пушкина не только в этом вопросе, но и во многих других. Михеев считает, что, говоря о миграции, нужно думать лишь о той, которая была у Пушкина, а другая России не нужна. Телеведущий Соловьев, в свою очередь, посчитал красивыми слова Михеева.

Недавно актер Оскар Кучера возмутился «стишками» уехавших из России артистов и вспомнил про Семена Слепакова (признан в РФ иностранным агентом) и Дмитрия Назарова. Кучера подчеркнул, что он может понять людей, которые не поддерживают «политику партии». В то же время телеведущий возмущен тем, что уехавшие звезды критикуют бойцов СВО.

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