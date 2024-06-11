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Райхельгауз и Гурфинкель создадут русскоязычный театр в Израиле

Бывший главреж «Театра-Театра» Гурфинкель создает театр на русском в Израиле

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Пермский ТЮЗ

Экс-худрук «Школы современной пьесы» Иосиф Райхельгауз и бывший главный режиссер «Театра-Театра» Владимир Гурфинкель планируют создать русскоязычный театр в Израиле. Об этом сообщил общественник Аркадий Майофис в Telegram-канале.

«Мы не смогли молча жить там, мы хотим говорить и быть услышанными здесь», — написал Гурфинкель в своем манифесте.

Отмечается, что культурное учреждение организуют при содействии мэрии Нетании. По словам Гурфинкеля, создатели театра планируют сделать площадку, куда смогут прийти все, кому есть что сказать. Свой манифест режиссер закончил фразой на двух языках: «Мы создаем Театр Мира, Театр Свiту открытого мира, мирного мира».

В ноябре 2018 года Владимир Гурфинкель объявил о своем уходе из пермского «Театра-Театра». У себя в соцсетях постановщик рассказал, что планы театра сильно расходятся с его собственными.

В августе 2023 года стало известно, что «Театр-Театр» отказался от работы с режиссером Райхельгаузом над постановкой «Ромео и Джульетта». Одной из причины называлось недовольство работой Райхельгауза председателем комитета Госдумы по культуре Еленой Ямпольской.

1 июля того же года сообщалось, что Райхельгауз ушел с поста худрука театра «Школа современной пьесы». В тот же день свои посты потеряли Алексей Агранович («Гоголь-центр») и Виктор Рыжаков («Современник»).

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