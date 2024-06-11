Кучера обратился к Назарову: «Дима, ты дебил?»

Телеведущий Оскар Кучера возмутился «стишками» уехавших из России артистов и вспомнил про Семена Слепакова (признан в РФ иностранным агентом) и Дмитрия Назарова. Своим мнением актер поделился в беседе с YouTube-каналом Metametrica.

«Это же просто трындец. А этот таракан усатый Назаров? «Дима, ты дебил?» — единственное, что хочется сказать», — заявил Кучера.

Кучера подчеркнул, что он может понять людей, которые не поддерживают «политику партии». В то же время телеведущий возмущен тем, что уехавшие звезды критикуют бойцов СВО.

Между Назаровым и Кучерой начался публичный конфликт после того, как телеведущий оскорбил звезду «Кухни» в одном из интервью. Тогда Кучера обругал артиста матерным словом и заверил, что ему «не жалко» уехавшего актера. В ответ на это Назаров ответил на оскорбление Оскара Кучеры в стихотворной форме.

Дмитрия Назарова и его супругу Ольгу Васильеву уволили из МХТ Чехова в январе 2023 года. Согласно сообщениям СМИ, причиной стала критика спецоперации на Украине со стороны актера. Артиста оштрафовали по протоколу о дискредитации вооруженных сил Российской Федерации (статья 20.3.3 КоАП).

Ранее Татьяна Буланова заявила, что упрекает себя из-за измены в браке.