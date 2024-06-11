Гендиректор «Ак Барс Арены» рассказал о проведении концерта Басты в Казани

На стадионе «Ак Барс Арена» в Казани прошел концерт российского рэпера Басты (Василия Вакуленко), он собрал более 23 тыс. человек. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

Гендиректор «Ак Барс Арены» Радик Миннахметов уточнил, что подготовка к концерту началась в конце 2023 года, при этом контракт на проведение мероприятия был подписан в начале 2024-го. Он отметил, что перед проведением концерта у него возникло беспокойство за газон на стадионе.

«За газон мы всегда беспокоимся, но специалисты заверили, что все будет в порядке. Основная сцена собрана не на газоне, как это делается на других площадках, а на бровке и трибуне. Только перед самым концертом туда, где будут находиться посетители, уложили покрытие, соответственно, нагрузки такой на газон не возникнет. В дальнейшем, конечно, планируем проводить концерты на стадионе, хотя бы раз в год», — рассказал он.

Накануне Telegram-канал Kras Mash сообщал, что Баста поругался с сотрудниками Госавтоинспекции после выступления в Красноярске. По словам зрителей, рэпер оказался в пробке на выезд с острова Татышев и его машину не пропустили. Тогда он вместе с фанатами пошел пешком по Октябрьскому мосту, уточнили в сообщении.

Ранее стало известно, что девушке сделали предложение на концерте Басты.