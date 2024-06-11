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Шансонье Новиков возмутился, что участники «Голоса» не могут петь на русском

Певец Новиков сравнил участников «Голоса» с попугаями из-за англоязычных песен

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Певец и поэт Александр Новиков считает, что участники проекта «Голос» поют англоязычные песни, поскольку не умеют петь на русском языке. Его слова передает argumenti.ru.

«И большей частью конкурсанты не поют, а издают звуки, подражая оригинальным композициям. Иногда хорошо подражают. Но ведь попугаи тоже подражают», — отметил шансонье.

Новиков считает, что ни артисты, ни зрители не понимают смысла исполняемых композиций. Певец убежден, что беспомощность участников проекта будет видна сразу после того, как им предложат спеть романс на родном языке.

«В русских песнях важна душевность. А этого нет. Они технари, умеют работать со своим голосом, но не умеют петь в большинстве своем на родном языке», — посетовал музыкант.

Певец предположил, что участникам шоу предлагают исполнять англоязычные песни еще и потому, что франшиза принадлежит голландской фирме. Он возмутился, что канал при подписании контракта не «проявил здоровую патриотическую волю».

«Шоу-бизнес признает только один аргумент — деньги. Ну или законодательный запрет с большими штрафами. Это же помойка, которая и родилась как помойка, и динамично развивается. Становится только шире, глубже и вонючей», — отметил артист.

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