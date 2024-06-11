Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мацуев рассказал, где в России искать музыкантов-самородков

Пианист Мацуев: вундеркинды появляются из маленьких деревень

close
100%
Алексей Куденко/РИА «Новости»

Народный артист России, пианист Денис Мацуев рассказал, где в стране искать музыкантов-самородков. Его цитирует Aif.ru.

«К счастью, у нас выдающиеся самородки-вундеркинды по-прежнему появляются. И в основном-то появляются вопреки всему. Из маленьких деревень, не из музыкальных семей, часто — безотцовщина, денег в семье нет...» — говорит артист.

Мацуев объясняет это «инерцией» советской системы образования, которая до сих пор помогает воспитывать молодых музыкантов.

«Словосочетание «загадочный русский код» звучит, безусловно, странно, но... Это работает!» — уверен он.

Накануне Мацуев вспомнил, как впервые побывал в Китае в 1998 году после победы на Международном конкурсе П. И. Чайковского. По словам пианиста, за более чем 25 лет Китай очень изменился — раньше в Шанхае по улицам ездили телеги на ослах, а в зале зрители говорили по мобильным телефонам прямо во время концерта.

Ранее сообщалось, что виртуального Элвиса Пресли отправят на гастроли.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами