Мацуев рассказал, где в России искать музыкантов-самородков

Народный артист России, пианист Денис Мацуев рассказал, где в стране искать музыкантов-самородков. Его цитирует Aif.ru.

«К счастью, у нас выдающиеся самородки-вундеркинды по-прежнему появляются. И в основном-то появляются вопреки всему. Из маленьких деревень, не из музыкальных семей, часто — безотцовщина, денег в семье нет...» — говорит артист.

Мацуев объясняет это «инерцией» советской системы образования, которая до сих пор помогает воспитывать молодых музыкантов.

«Словосочетание «загадочный русский код» звучит, безусловно, странно, но... Это работает!» — уверен он.

Накануне Мацуев вспомнил, как впервые побывал в Китае в 1998 году после победы на Международном конкурсе П. И. Чайковского. По словам пианиста, за более чем 25 лет Китай очень изменился — раньше в Шанхае по улицам ездили телеги на ослах, а в зале зрители говорили по мобильным телефонам прямо во время концерта.

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