Гагарина рассказал о романе сына с участницей шоу «Голос»

Певица Полина Гагарина призналась на пресс-конференции, что ее сын Андрей Кислов продолжает встречаться с победительницей шоу «Голос» Викторией Соломахиной. Об этом сообщает NEWS.ru.

По словам Гагариной, сын и его возлюбленная периодически работают на совместных проектах. Артистка считает прекрасным, когда у пары есть общее дело, которое вдохновляет обоих. При этом певица считает, что Андрею пока рано думать о свадьбе.

«Все, что касается остальных вопросов про невестку. Ну я вас умоляю. Сейчас я сказала немножко как свекровь. Мне кажется, ну куда? Рано еще. Пусть ребятам будет счастье, и все будет хорошо. Главное, чтобы дела делались», — поделилась артистка.

Андрей Кислов родился в 2007 году в браке Гагариной с актером Петром Кисловым. Артисты развелись в 2010 году.

В 2014-м Гагарина вышла замуж за фотографа Дмитрия Исхакова. В 2017-м у них родилась дочь Мия. В 2020-м фотограф и артистка расстались. Певица рассказывала, что не комментировала развод с Исхаковым из-за дочери. Она объясняла, что хотела оставаться для дочери хорошим примером.

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