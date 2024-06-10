Юлиан назвал ошибку Баскова

Певец Юлиан назвал ошибку звезды эстрады Николая Баскова. Его цитирует aif.ru.

По мнению Юлиана, решение Баскова записать дуэт с блогером Даней Милохиным было ошибкой — якобы это ничего не дало Баскову, а все просто посмеялись.

«Надо делать то, к чему лежит душа, а не стараться какую-то аудиторию завоевать», — сказал он.

Ему, признался артист, тоже предлагали для популярности выходить на красную дорожку с блогерами или что-то с ними спеть.

«Все это смешно. Считаю, что надо соответствовать своему возрасту — нелепо выглядит, когда ты рядом с какими-то малолетками», уверен он.

Также Юлиан рассказал, как познакомился и стал дружить с советской и российской певицей Людмилой Зыкиной.

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