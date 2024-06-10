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Создатель «Города грехов» рассказал о борьбе с зависимостью

Автор комикса «Город грехов» Фрэнк Миллер назвал алкоголизм скучным

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Imago-Images/Emmefoto/Global Look Press

Создатель легендарного цикла комиксов «Город грехов» Фрэнк Миллер в новом интервью рассказал о своей борьбе с зависимостью. Его цитирует People.

В новом документальном фильме «Фрэнк Миллер: Американский гений» 67-летний Миллер рассказал, что в 2014 году, когда на экраны выходил сиквел экранизации «Города грехов», он вышел на пик зависимости, которую называет скучной.

«Одни и те же движения в этом танце снова и снова. Меня узнавали в местных барах, я совершал один и тот же ритуал каждое утро. Часы на руке служили одной цели — говорили, когда откроются бары», — вспоминает он.

Алкоголь, признался Миллер, из-за влияния на моторные функции сделал для него невозможным рисование, и тогда художник начал писать сценарии.

«Однако вскоре перестало получаться и письмо: я не писал или писал плохо», — говорит он.

Сейчас, добавил Миллер, он наслаждается ясностью трезвого сознания.

«Контролировать свои дела просто прекрасно. О зависимости я думаю как о тошнотворной трате времени», — заключил он.

Накануне актриса Ирина Безрукова призналась, что не хочет осуждать балерину Анастасию Волочкову на фоне слухов об алкоголизме.

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