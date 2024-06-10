Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Алексей Гаврилов намекнул на возможное возвращение в сериал «Универ»

Актер Алексей Гаврилов признался, что ведет переговоры с авторами «Универа»

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актер Алексей Гаврилов, сыгравший Гошу Рудковского в сериале «Универ», сообщил в беседе с Voice, что возможно вернется к своей роли.

Гаврилов признался, что ведет переговоры с авторами проекта. На данный момент они еще не закончены.

«Насколько я знаю, перед авторами стояла задача запустить проект первых десяти серий, а дальнейшие сезоны сейчас прописываются. Возможно, в этих сезонах и будет первый звездный состав «Универа», — заявил артист.

Гаврилов отметил, что у него прекрасные отношения с каналом ТНТ, который производит новые серии «Универа». Он понадеялся, что зрители снова увидят его персонажа на экране в проекте.

В июне актриса Мария Кожевникова призналась, что была удивлена концовкой сериала «Универ. 13 лет спустя», в котором есть намек на появление ее героини Аллы Гришко в новых сериях.

Кожевникова отметила, что не знает, будет ли участвовать в продолжении «Универа». Она назвала маловероятным возвращение к съемкам в сериале, потому что «слишком много чего должно совпасть». Однако артистка не против снова встретиться в кадре с Виталием Гогунским, Валентиной Рубцовой и Андреем Гайдуляном.

Ранее Стас Ярушин оценил перезапуск «Универа» словами «надо перетерпеть».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами