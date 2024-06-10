Алексей Гаврилов намекнул на возможное возвращение в сериал «Универ»

Актер Алексей Гаврилов, сыгравший Гошу Рудковского в сериале «Универ», сообщил в беседе с Voice, что возможно вернется к своей роли.

Гаврилов признался, что ведет переговоры с авторами проекта. На данный момент они еще не закончены.

«Насколько я знаю, перед авторами стояла задача запустить проект первых десяти серий, а дальнейшие сезоны сейчас прописываются. Возможно, в этих сезонах и будет первый звездный состав «Универа», — заявил артист.

Гаврилов отметил, что у него прекрасные отношения с каналом ТНТ, который производит новые серии «Универа». Он понадеялся, что зрители снова увидят его персонажа на экране в проекте.

В июне актриса Мария Кожевникова призналась, что была удивлена концовкой сериала «Универ. 13 лет спустя», в котором есть намек на появление ее героини Аллы Гришко в новых сериях.

Кожевникова отметила, что не знает, будет ли участвовать в продолжении «Универа». Она назвала маловероятным возвращение к съемкам в сериале, потому что «слишком много чего должно совпасть». Однако артистка не против снова встретиться в кадре с Виталием Гогунским, Валентиной Рубцовой и Андреем Гайдуляном.

Ранее Стас Ярушин оценил перезапуск «Универа» словами «надо перетерпеть».