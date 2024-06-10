«Продолжала оставаться королевой»: друг Заворотнюк о ее последних годах

Однокурсник актрисы Анастасии Заворотнюк по Школе-студии МХАТ актер Денис Матросов рассказал о ее последних годах в передаче «Звезды сошлись!».

По словам Матросова, болезнь Заворотнюк изменила актрису, но не изменила ее нежные отношения с мужем, Петром Чернышевым.

«Рядом с Петей, рядом со своими близкими она продолжала оставаться королевой... Я видел, как Петя за ней ухаживал, как они друг на друга смотрели. Именно это у меня остается в памяти», — поделился он.

Анастасии Заворотнюк не стало в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. В последние годы звезда сериала «Моя прекрасная няня» боролась с глиобластомой — раком головного мозга. Сообщалось, что ее состояние резко ухудшилось за две недели до трагического финала. Актриса провела последние годы жизни в Подмосковье, где за ней ухаживал муж — фигурист Петр Чернышев. У Заворотнюк остались дети — 23-летний Майкл, 28-летняя Анна и 5-летняя Мила.

Накануне семья Заворотнюк ответила на слухи о пребывании актрисы в хосписе.

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