Татьяна Буланова назвала имя преемника Пугачевой в России

Певица Татьяна Буланова заявила в беседе с mk.ru, что Филипп Киркоров является преемником Аллы Пугачевой в России.

По словам Булановой, Киркоров сам себя им объявил. Она назвала коллегу Примадонном. Певица считает исполнителя нормальным преемником. При этом она уточнила, что Пугачева – единственный артист в своем роде, как и сам Киркоров.

Буланова призналась, что считает глупыми различные титулы и статусы, которые придумывают сами артисты.

«Я вообще не понимаю, что такое «Примадонна», «Король», «Царица», «Императрица». Есть артисты, у которых имеется определенное количество поклонников. С годами их количество растет. Это главное. А так можно назвать себя как угодно. Я могу, например, сказать, что я – Клеопатра. Но это же глупость какая-то», — заявила певица.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль.

21 мая Алла Пугачева опубликовала на своем YouTube-канале новую песню «Ложный стыд». Слова к композиции написал известный поэт Михаил Гуцериев, который писал хиты для Димы Билана, Максима Фадеева, Ольги Бузовой, Григория Лепса и других российских звезд.

Ранее стало известно о проблемах со здоровьем Аллы Пугачевой.