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Соседов объяснил уникальность Зыкиной

Критик Соседов заявил, что Зыкина стала музыкальным символом России

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Музыкальный критик Сергей Соседов объяснил уникальность народной артистки СССР Людмилы Зыкиной. Его цитирует NEWS.ru.

«Это голос и символ России, как река Волга, которая льется и течет. Ее голос наполнен мыслью, эмоциями, красками, чувствами, ощущением раздольности и необъятности великой страны», — сказал он, добавив, что такой певицы, которая имела бы большой успех и здесь, и в США, больше не будет или будет не скоро.

Соседов назвал Зыкину продолжательницей творческой линии певицы Лидии Руслановой и отметил, что певица стала музыкальным символом России.

»Зыкина была послом России во всем мире, и ее любили за этот голос, за внешность. Она статная, эффектная», — вспомнил он, напомнив о дорогих, украшенных драгоценными камнями нарядах звезды.

Накануне композитор Александра Пахмутова призналась, что считает советскую и российскую певицу Людмилу Зыкину «настоящим русским талантливым человеком».

10 июня исполняется 95 лет со дня рождения Людмилы Зыкиной. Уникальный голос и невероятное трудолюбие принесли артистке славу и богатство, но в любви Зыкиной отчаянно не везло — мужчины ее предавали, бросали ради других женщин и использовали в корыстных целях. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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