Стало известно, что предлагали сотрудникам морга, где было тело Жанны Фриске

Сотрудников морга пытались подкупить миллионом рублей за обнаженные снимки известной российской певицы Жанны Фриске. Об этом рассказал отец артистки Владимир в программе «Звезды сошлись» на канале НТВ.

Отец знаменитости поделился информацией о том, что изначально злоумышленники хотели купить компрометирующие фотографии его дочери за 500 тысяч, но позднее сумма была увеличена до миллиона. «Даже после смерти Жанны, им предложили миллион за возможность сделать обнаженные снимки... но сотрудники морга отказались, и им за это моя благодарность», — поделился Владимир.

Он также отметил, что среди сотрудников морга был человек, который учился вместе с его младшей дочерью.

Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года от глиобластомы — агрессивной формы злокачественной опухоли мозга. На момент смерти ей было 40 лет.

В 2022 году в Москве было принято решение установить памятник Жанне Фриске. Скульптор Салават Щербаков создал основу для этого памятника.

Ранее подруга Фриске рассказала, что тайно навещала Заворотнюк в больнице.