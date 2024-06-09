Ида Галич рассказала о необычном подарке: «Такое мы любим»

Блогерша и телеведущая Ида Галич назвала в Telegram-канале скукотищей подарки в виде цветов, квартир и бриллиантов, которые мужчины обычно дарят девушкам.

«Мне сегодня в ресторане подарили баранью лопатку. Кстати, очень вкусно!» — порадовалась знаменитость.

Она заявила, что такие подарки любит и всегда рада подобным презентам. В комментариях согласились с мнением Галич и поделились своими необычными подарками.

«Мне мой любимый тоже один раз на день рождения подарил целого молодого барашка»; «Моей коллеге ухажер на работу принес замороженную баранью ногу»; «Со свидания я ушла счастливая с ведром розовых обалденных помидорок», — рассказали подписчицы блогерши.

Недавно Галич высмеяла слух о тайной свадьбе и назвала себя провокатором. Эта информация появилась после публикации блогерши в белом костюме. Некоторые СМИ и поклонники телеведущей посчитали, что наряд был свадебным. Однако позднее Галич уверила, что у нее с возлюбленным было путешествие по турецкому побережью, но никак не свадьба.

Ранее телеведущий Дибров признался, что над ним смеются друзья из-за шоу с Бузовой.