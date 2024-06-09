Киркоров о финансовой помощи детям: «Сами себе все заработают»

Певец Филипп Киркоров признался, что не станет обеспечивать своих детей, когда они повзрослеют. Об этом исполнитель рассказал на программе «Однажды».

«Нифига, сами себе все заработают. Это мой дом. Сами свою жизнь устроить должны», — отметил Киркоров.

По словам звезды, он уже рассказал своим наследникам, что у них не будет «слюнявчика» от отца до конца жизни. При этом он готов быть рядом и оказывать помощь при необходимости. Исполнитель отметил, что и сейчас старается излишне не баловать наследников, пусть и окружает их заботой и теплом. Он заявил, что никогда не повышал голос на детей, а также ничего не запрещал.

«Нет такого «кнут и пряник». Нет повода для этого. Я пытаюсь разговаривать по-человечески», — рассказал он.

Киркоров воспитывает двоих детей от суррогатной матери. Исполнитель не скрывает этот факт, но имя женщины держит в секрете. По словам Киркорова, он заплатил достаточно, чтобы биологическая мать никогда не раскрыла тайну. Его старшая дочь Алла-Виктория родилась в 2011 году. В 2012-м появился на свет сын артиста. Мальчика назвали Мартин.

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