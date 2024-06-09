Машков рассказал, как прошло знакомство с труппой «Современника»

Народный артист России Владимир Машков считает, что знакомство с труппой «Современника» прошло «плодотворно и чувственно». Его слова передает «Пятый канал».

«Очень внимательно на меня смотрели. И я внимательно изучал своих коллег. Со многими я знаком, с некоторыми даже когда-то работал, поэтому для меня этот театр всегда был очень близким», — заявил новый директор театра.

Машков поделился, что во время встречи он рассказал о себе тем, кто до этого не был с ним знаком. По словам артиста, он также рассказал актерам о целях и задачах, которые стоят перед труппой и театром в целом.

7 июня стало известно, что Машков стал директором театра «Современник». Позднее, комментируя свое назначение, артист заявил, что дело Галины Волчек и Олега Ефремова должно продолжаться.

«Я знал, сколько сил и любви эти великие люди отдали театру, поэтому их дело должно продолжаться, должно жить там, где родина их чувств», — отметил худрук «Табакерки».

Машков вспомнил, как Волчек поддерживала его, когда не стало Олега Табакова. Он рассказал, что актриса и бывший худрук «Современника» всегда была рядом, проводила мастер-классы для его студентов и могла часами говорить о театре. Он заявил, что Волчек всегда останется в его жизни, несмотря на свой уход.

Ранее стало известно, что в Театре Сатиры сменится директор после ухода Ширвиндта.