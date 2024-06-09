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Шаляпин заявил, что Калашникова должна быть ему благодарна

Певец Шаляпин заявил, что Анна Калашникова стала известна благодаря ему

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shalyapin_official/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Певец Прохор Шаляпин заявил в программе «Основано на реальных событиях», что артистка Анна Калашникова должна быть ему благодарна.

Шаляпин уверен, что сделал Калашникову известной на всю страну.

«Давно забыли всю эту историю с ребенком, даже я уже так смутно ее помню, но все помнят Анну Калашникову. Она блистает везде, на дорожках на красных. По большому счету, кто бы ее знал», — поделился исполнитель.

Шаляпин считает, что подобная «раскрутка» в шоу-бизнесе стоит миллионы рублей.

Прохор Шаляпин и Анна Калашникова расстались в 2016 году. После расставания певица заявила, что ждет ребенка от экс-возлюбленного. Однако ДНК-экспертиза показала, что Шаляпин не является биологическим отцом малыша.

В мае 2024 года Калашникова сравнила роман с Шаляпиным с красивой историей, которая имела некрасивый конец. В то же время блогерша отметила, что сейчас состоит с исполнителем в хороших отношениях. Она заявила, что в разные периоды жизни исполнитель проявлял к ней неподдельный интерес и оказывал поддержку.

Ранее Прохор Шаляпин осудил Гузееву за токсичность на «Давай поженимся».

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