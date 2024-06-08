Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о планах МакSим после лечения от алкоголизма

Директор МакSим Богушевская заявила, что певица занимается творчеством и школой

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Директор певицы МакSим Яна Богушевская в разговоре с The Voice заявила, что артистка гастролирует в спокойном режиме после лечения от алкогольной зависимости.

«Гастролирует в спокойном режиме и ставит много съемок», — пояснила Богушевская.

Агент добавила, что сейчас певица активно работает над новым материалом и уже записала новую песню, дата релиза которой пока неизвестна. Также МакSим занимается бизнесом — своей школой искусств. Однако, отметила Богушевская, расширяться или открывать новые филиалы исполнительница пока не планирует.

Певица не скрывает, что 2023 год стал для нее тяжелым испытанием. В июле артистка публично призналась в алкоголизме, записав видео для поклонников из рехаба. По словам знаменитости, она слишком рано после тяжелой болезни начала гастролировать и пыталась поддержать себя «допингом». Сейчас МакSим уже не лечится от зависимости. Звезда подчеркивала, что справиться с этой проблемой ей помогла вера.

Ранее Люся Чеботина пригрозила петь в шубе из-за закона о дресс-коде артистов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами