Стало известно о планах МакSим после лечения от алкоголизма

Директор певицы МакSим Яна Богушевская в разговоре с The Voice заявила, что артистка гастролирует в спокойном режиме после лечения от алкогольной зависимости.

«Гастролирует в спокойном режиме и ставит много съемок», — пояснила Богушевская.

Агент добавила, что сейчас певица активно работает над новым материалом и уже записала новую песню, дата релиза которой пока неизвестна. Также МакSим занимается бизнесом — своей школой искусств. Однако, отметила Богушевская, расширяться или открывать новые филиалы исполнительница пока не планирует.

Певица не скрывает, что 2023 год стал для нее тяжелым испытанием. В июле артистка публично призналась в алкоголизме, записав видео для поклонников из рехаба. По словам знаменитости, она слишком рано после тяжелой болезни начала гастролировать и пыталась поддержать себя «допингом». Сейчас МакSим уже не лечится от зависимости. Звезда подчеркивала, что справиться с этой проблемой ей помогла вера.

Ранее Люся Чеботина пригрозила петь в шубе из-за закона о дресс-коде артистов.