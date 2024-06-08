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«Не могу ходить»: Айза пожаловалась на боли в ногах

Блогер Айза призналась, что ее ноги сильно болят из-за тренировок

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Из личного архива Айзы

Блогер Айза в своем Telegram-канале пожаловалась на сильные боли в ногах и теле из-за интенсивных занятий спортом.

«Мое свидание перенеслось из-за дождя. И я так рада! После тренировок у меня болит каждый сантиметр тела, я просто не могу ни ходить ни дышать, ворвалась блин в спорт! Зато пресс каменный и ноги такие упругие, что ух. Надеюсь, что к ночи отпустит, ведь в планах вечеринка», — пожаловалась Айза.

Фанаты в комментариях поддержали блогера и посоветовали ей сходить на массаж, а также временно снизить нагрузку. Многие похвалили Айзу за решение заняться спортом и подтянуть свое тело.

На днях Айза назвала секрет красоты и стройности. Первым советом был выход из отношений, где человека не ценят. Во-вторых, Айза предложила поработать над своими травмами с психотерапевтом. В-третьих, блогерша посоветовала сходить к врачу, чтобы он подобрал необходимые организму витамины.

Айза также назвала спорт и здоровое отношение к еде одними из секретов красоты и стройности. Она уверена, что питание нужно воспринимать как способ насыщения организма, а не попытку «зажирать свои грустинки». Блогерша отметила, что с этой проблемой тоже может помочь психотерапевт.

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