Доре хотят запретить выступать в Саратове из-за критики СВО

Депутат Александр Блатман в своем Telegram-канале призвал запретить певице Доре выступать в Саратове из-за критики СВО.

«Удивляет, что нынешняя ее попытка выступить в Саратове не первая. Ранее она собиралась приехать с концертом в марте. Тогда удалось отменить это мероприятие - директор ночного клуба сделал правильный выбор и не пустил на сцену артиста-непатриота», — написал Блатман.

Теперь же, по мнению политика, организатор шоу решил поступиться патриотическими ценностями в пользу материальной выгоды. Он считает, что таким образом шоураннер продемонстрировал свое отношение к России и бойцам, которые проливают кровь на передовой за соотечественников. Блатман также выразил мнение, что своим творчеством Дора выделилась в куда меньшей степени, чем гражданской позицией.

В феврале серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Сергей Улегин призвал отменить концерт певицы Доры в Саратове. Он отметил, что музыка — это дело вкуса, однако ему не хотелось бы, чтобы Дора выступала в Саратове. По словам Улегина, он нашел некие ссылки, где прочитал о том, что певица призывает молодых людей «к противоправным действиям» и критикует СВО.

Ранее у Кологривого снова появился шанс на роль Жириновского.