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Любовь Успенская потребовала с Киркорова 10 миллионов рублей за «попрошайку»

Певица Успенская подала встречный иск против Киркорова из-за слов о попрошайке

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Любовь Успенская подала иск в суд к певцу Филиппу Киркорову из-за слов артиста о «попрошайке». Об этом kp.ru рассказала адвокат артистки Елена Сенина.

«Моя доверительница Любовь Успенская считает, что в нынешнее сложное время подобные иски и судебные процессы неуместны, однако мы вынуждены участвовать в этом противостоянии», — подчеркнула Сенина.

К иску была приложена филологическая экспертиза, в которой указано, что Филипп Киркоров своими высказываниями пытался унизить и опорочить честь Успенской. Певица потребовала от артиста 10 миллионов рублей моральной компенсации. При этом адвокат Киркорова Александр Добровинский заверил, что вообще не в курсе этого судебного процесса.

В 2023 году в интервью для шоу «Алена, блин!» Успенская называла Киркорова женоненавистником. В прошлом декабре певец подал на нее в суд, поскольку уверен, что заявление порочит его честь, достоинство и деловую репутацию. Он потребовал с коллеги по сцене 10 млн рублей компенсации и 2 млн рублей судебных издержек.

13 мая Успенская в одном из постов в социальных сетях удивилась, что Киркоров не забрал иск против нее и возмутилась тем, какую сумму запросил певец в качестве компенсации. После этого певец назвал Успенскую «попрошайкой» и отметил, что ты выпрашивала у него вещи. В ответ Успенская пригрозила коллеге судом.

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