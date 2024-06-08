«Уступаю право рулить»: Ковальчук об отношениях с Харламовым после свадьбы

Актриса Катерина Ковальчук в беседе с mk.ru заявила, что уступит комику Гарику Харламову главенствующую роль в отношениях после свадьбы.

«В позиции «мужчина-женщина» я занимаю женскую позицию, а мужчина пусть будет главным, я уступаю ему право рулить», — пояснила Ковальчук.

Она также назвала своего мужа невероятно позитивным человеком, у которого стакан всегда наполовину полон. По словам актрисы, она старается перенимать у супруга его положительный настрой.

6 мая 2024 года Гарик Харламов спровоцировал разговоры о помолвке. Юморист опубликовал видео, на котором показал возлюбленную Катерину Ковальчук с обручальным кольцом на безымянном пальце. Позже телеведущий подтвердил, что сделал предложение актрисе.

У юмориста есть дочь Анастасия, которая родилась в отношениях с актрисой Кристиной Асмус. В 2020 году знаменитости расстались. В январе девочке исполнилось 10 лет. Через месяц после официального расторжения брака резидент Comedy Club начал встречаться с Катериной Ковальчук.

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