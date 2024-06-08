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Киркоров не поддержал Даву в борьбе за миллион юаней

Певец Киркоров отказал Даве в поддержке на шоу «Сокровища императора»

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ТНТ

Народный артист России Филипп Киркоров не поддержал блогера Давида «Даву» Манукяна» в финале шоу «Сокровища императора». Выпуски шоу выходят на телеканале ТНТ.

Исполнитель в числе других выбывших участников получил право проголосовать за пару участников, чтобы помочь ей в итоговом раунде.

«Я уверен, что у него все получится и без моей поддержки», — заявил Киркоров, добавив, что они с другим бывшим участником Вольфгангом Черни решили поддержать пару, которая «удивила всех».

В борьбе за миллион юаней в снимающемся в Китае шоу участвуют Мария Миногарова и Парур Хачатуров, Евгений Ершов и Елена Путылина, а также Давид Манукян и Арман Давтян.

Накануне Киркоров признался, что потратит деньги на благотворительность, если выиграет суд против Любови Успенской.

«В этом году я побывал с благотворительной миссией в ДНР и самолично видел, скольким людям можно помочь, как даже самая простая помощь может менять жизнь людей в лучшую сторону. Так тому и быть!» — подчеркнул звезда.

Ранее москвичка захотела снять порчу у звезды «Битвы экстрасенсов» и лишилась 100 тысяч рублей.

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