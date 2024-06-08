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Сергей Соседов потерпел неудачу на шоу «Поймай меня, если сможешь»

Критик Сергей Соседов начал переживать за репутацию из-за ошибок на телешоу

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Super/YouTube

Критик Сергей Соседов на телешоу «Поймай меня, если сможешь» признал свои неудачи в попытках отгадать, кто из участников умеет петь.

В третьем выпуске проекта в команде звезд кроме Соседова оказалась актриса Анна Ардова, певец Александр Панайотов и его коллега Наташа Королева. В рамках проекта звездам нужно угадать, умеют ли по-настоящему петь участники шоу, которые выступают под фонограмму. Большую часть программы критик ошибался, телеведущий даже предположил, что «подмочил» свою репутацию такими ответами.

«Репутация подмочена со страшной силой. Замочена, я бы сказал. Меня Наташа сейчас чуть не замочила», — отметил Соседов.

На телешоу Наташа Королева неоднократно прислушивалась к мнению критика, из-за чего совершала те же ошибки, что и он.

Недавно Соседов заявил, что популярность каверов на хиты 90-х и 2000-х среди молодых артистов может быть связана с недостатком талантливых композиторов. Критик отметил, что у старых произведений хорошая мелодия, поэтому ее хочется перепеть. По его мнению, сейчас выпускается очень мало хороших композиций.

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