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Стас Михайлов стал сильнее опасаться поклонников

Певец Стас Михайлов нанял персональную охрану для защиты от поклонников

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Максим Блинов/РИА Новости

Певец Стас Михайлов нанял персональную охрану для защиты от поклонников. Об этом музыкант рассказал в интервью блогеру Иде Галич.

«Охрана нужна для того, чтобы у публичного человека не было соблазнов. Она защитит его от глупости, и даже не того, что кто-то может напасть», — прокомментировал свое решение Михайлов.

В качестве примера музыкант привел инцидент, произошедший с ним в Хабаровске — тогда компания людей, с которыми он познакомился, в состоянии алкогольного опьянения стала вести себя «крайне фривольно».

По мнению Михайлова, его охранники должны обладать важными и полезными качествами — уметь «правильно уйти, правильно разработать маршруты».

До этого актрисы Настасья Самбурская и Наталья Рудова рассказали в шоу «Ты не поверишь!», что их преследовал «сумасшедший» поклонник.

Ранее Жидковский рассказал о преследовавшей его 6 лет «психопатке».

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