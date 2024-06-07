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Гости выставки «Россия» массово прочитали отрывок из поэмы Пушкина

На выставке «Россия» отпраздновали 225-летие со дня рождения Пушкина

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На международной выставке-форуме «Россия» прошло празднование 225-летия со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина, сообщили организаторы события.
Частью праздничной программы стал массовый поэтический флешмоб, в ходе которого более 500 гостей выставки прочитали отрывок из поэмы «Руслан и Людмила» — «У Лукоморья дуб зеленый…».

Мероприятие прошло в «Регионы России».

Заместитель генерального директора выставки Анастасия Звягина отметила, что к флешмобу, посвященному дню рождения поэта, присоединились и взрослые, и дети, приехавшие из всех регионов страны, а также иностранцы.

Она отметила, что иностранные гости были участниками международного фестиваля театральных школ стран БРИКС+.

«Пушкин — создатель нашего современного русского языка. Его произведения нетленны и их знает весь мир, они объединяют нашу страну, и мы ими гордимся», — сказала Звягина.

Чествование поэта продолжилось красочным театрализованным шествием «Ай да Пушкин! Ай да Молодец!», участниками которого стали свыше тысячи человек. Колонной в сопровождении духового оркестра поклонники творчества Пушкина обошли залы с экспозициями регионов и завершили праздничное шествие на выходе из павильона.

Международный молодежный театральный фестиваль БРИКС+ проходит на выставке с 1 по 8 июня.

В нем принимают участие представители Индии, Китая, ЮАР, России, Ирана, ОАЭ, а также Белоруссии.

«В творчестве Пушкина присутствует важная идея — принять то, что ты имеешь. И это откликается в душе, независимо от языка, на котором ты говоришь», — отметил участник фестиваля, студент из Кейптауна Асанда Мнгади.

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