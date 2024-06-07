Путин заявил о реставрации более 1 тысячи объектов исторического и культурного наследия

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. заявил, что к 2030 году в стране должно быть отреставрировано более тысячи объектов исторического и культурного наследия.

По словам главы государства, эти объектам нужно дать вторую жизнь, чтобы они служили людям, служили сбережению и укреплению российской идентичности, украшали города и села, повышали их туристическую привлекательность.

До этого генеральный директор оператора программы компании «Дом.РФ» Виталий Мутко на полях ПМЭФ заявил, что около 1 тыс. памятников культуры могут реконструировать в России до 2030 года по новой программе восстановления и поддержки объектов культурного наследия (ОКН).

Владимир Путин выступает на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

«Газета.Ru» ведет трансляцию мероприятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на месте концертного зала «Крокус Сити Холла» может быть возведен памятный сквер.